Австрия откроет по полицейскому участку во всех местах рождения исторически спорных личностей

Правительство Австрии объявило о запуске национальной программы по размещению полицейских участков, налоговых инспекций и отделений миграционной службы в зданиях, где родились известные исторические деятели с неоднозначной репутацией.

Как пояснили в МВД, опыт с домом Адольфа Гитлера в Браунау-на-Инне оказался настолько успешным, что власти решили распространить его на другие объекты культурного наследия.

«Если место потенциально может стать объектом поклонения, лучший способ его обезвредить – заставить людей получать там справку о регистрации автомобиля или ждать три часа в очереди за заменой водительского удостоверения», – заявил министр внутренних дел.

В Европе создадут единый реестр зданий, связанных с противоречивыми историческими фигурами. В зависимости от степени общественной чувствительности в них будут размещаться отделения полиции, пенсионные фонды, архивы, центры обработки налоговых деклараций или кабинеты технического осмотра транспорта. По словам разработчиков программы, многолетние исследования показали, что после одного визита в государственное учреждение большинство граждан теряет всякое желание возвращаться в это место по собственной инициативе.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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