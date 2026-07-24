 

ВСУ — ночью сбиты 4 из 5 ракет, 150 из 180 БПЛА. МО РФ — сбиты 571 БПЛА. Удары по Wildberries и Ozon

24.07.2026, 7:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 24 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 5 авиационных ракет Х-59/69 и 180 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 4 ракет и 150 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 1 ракеты и 14 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падения фрагментов в 8 локациях. Причинен ущерб в Черниговской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 24 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 571 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Около Петербурга и в Крыму беспилотниками атакованы склады Wildberries и Ozon, есть пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

24.07 / Около Петербурга и в Крыму беспилотниками атакованы склады Wildberries и Ozon, есть пострадавшие

24.07 / Собаки «унюхали» человеческий страх еще до одомашнивания 

23.07 / «Расизм против белых» — во Франции предъявлены новые обвинения по делу об убийстве Томы Перотто

23.07 / Палата представителей США вновь потребовала от Трампа прекратить войну с Ираном

23.07 / Росстат перестанет публиковать экономические показатели в цифрах

23.07 / Не бунтарки, а затворницы: психологи раскрыли портрет девушек, которым нравятся криминальные герои

23.07 / Ученые из России определили фундаментальный предел миниатюризации сверхпроводниковых устройств

23.07 / Южный океан начал солонеть вопреки прогнозу об опреснении

23.07 / Минэкономразвития потратит 75 млрд рублей на рекламную кампанию «Россия – страна для бизнеса»

23.07 / «Юнона» впервые измерила температуру под поверхностью Ио

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике