Суд присяжных оправдал петербуржца, который расчленил плюнувшего на Невском проспекте москвича

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга завершился громкий процесс по делу об убийстве с особой жестокостью весной этого года туриста из Москвы, с которым расправился 30-летний петербуржец.

Согласно материалам дела, 15 марта гость Северной столицы шёл по Невском проспекту и плюнул на тротуар. Ему сделал замечание местный житель, однако москвич заявил, что «имеет право делать всё, что хочет, так как он за это заплатил». После этого между мужчинами началась драка, которая закончилась смертью и расчленением туриста.

«Коллегия присяжных рассмотрела все обстоятельства дела и единогласно оправдала подсудимого. Установлено, что сам факт безвременной кончины москвича с последующим распадом на части его тела имел место, однако гость нашего прекрасного города сам виноват в произошедшем», – сказал пресс-секретарь суда Матвей Невский.

В прокуратуре Северной столицы назвали приговор справедливым и пообещали не обжаловать решение присяжных.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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