США ввели санкции против финансистов ХАМАС и «Братьев-мусульман»

Министерство финансов США внесло в санкционные списки четырех физических лиц и три организации, обвиняемые в финансовой поддержке ХАМАСа и связях с международным исламистским движением «Братья-мусульмане». В Вашингтоне заявили, что намерены ликвидировать финансовую инфраструктуру, обеспечивающую деятельность этих организаций.

Под санкции попал проживающий в Великобритании Махмуд аль-Абьяри – генеральный секретарь руководящего органа «Братьев-мусульман» и один из лидеров египетского отделения движения. По данным американских властей, он участвовал в сборе средств для турецких организаций Filistin Vakfi и Hayat Yolu, ранее внесенных в санкционные списки за связи с ХАМАСом.

Санкции также введены против индонезийской организации Tujah Bulah Global, действовавшей под названием Seven Spikes Global, и базирующегося в секторе Газы общества Madad Palestine. В минфине США утверждают, что обе структуры собирали пожертвования, которые направлялись военному крылу ХАМАСа.

В список включены зарегистрированная в Турции компания El-Kahira for General Trading, ее владелец Хульдун Хамис Закария Альден и акционеры Заид Иссам Ахмад аль-Джабури и Абдалла Иссам Ахмад аль-Джабури. Компания, по версии Вашингтона, перевела ХАМАСу сотни тысяч долларов и предоставляла услуги подпольного банкинга, включая операции с криптовалютами. Все активы фигурантов санкционного списка в юрисдикции США подлежат блокировке.

В январе 2026 года США признали египетское и иорданское отделения «Братьев-мусульман» глобальными террористическими организациями, а ливанское отделение – также иностранной террористической организацией.

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