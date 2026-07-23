 

Палата представителей США вновь потребовала от Трампа прекратить войну с Ираном

23.07.2026, 18:48, Разное
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Палата представителей Конгресса США повторно одобрила резолюцию, требующую от президента Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана, если их продолжение не будет санкционировано Конгрессом. За документ проголосовали 214 конгрессменов, против – 208.

Вместе с демократами резолюцию поддержали четыре республиканца: Том Барретт, Брайан Фитцпатрик, Уоррен Дэвидсон и Томас Масси. Документ был внесен конгрессвумен-демократом Прамилой Джаяпал и предписывает вывести американские вооруженные силы из боевых действий против Ирана при отсутствии отдельного разрешения Конгресса.

Голосование носит преимущественно символический характер. Администрация Трампа считает резолюции, принятые на основании закона о военных полномочиях 1973 года, неконституционными и не имеющими обязательной силы. Правовой вопрос остается спорным: Белый дом может проигнорировать требование Конгресса, а окончательное решение, вероятно, придется принимать судам.

Это уже второе подобное решение Палаты представителей: 3 июня резолюция была принята 215 голосами против 208, а позднее ее поддержал и Сенат. Новое голосование отражает растущее недовольство затянувшейся войной и опасения республиканцев, что рост потерь и экономических издержек скажется на промежуточных выборах в ноябре. Сенат должен рассмотреть еще одну аналогичную резолюцию позднее 23 июля.


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