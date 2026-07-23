Палата представителей США вновь потребовала от Трампа прекратить войну с Ираном

Палата представителей Конгресса США повторно одобрила резолюцию, требующую от президента Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана, если их продолжение не будет санкционировано Конгрессом. За документ проголосовали 214 конгрессменов, против – 208.

Вместе с демократами резолюцию поддержали четыре республиканца: Том Барретт, Брайан Фитцпатрик, Уоррен Дэвидсон и Томас Масси. Документ был внесен конгрессвумен-демократом Прамилой Джаяпал и предписывает вывести американские вооруженные силы из боевых действий против Ирана при отсутствии отдельного разрешения Конгресса.

Голосование носит преимущественно символический характер. Администрация Трампа считает резолюции, принятые на основании закона о военных полномочиях 1973 года, неконституционными и не имеющими обязательной силы. Правовой вопрос остается спорным: Белый дом может проигнорировать требование Конгресса, а окончательное решение, вероятно, придется принимать судам.

Это уже второе подобное решение Палаты представителей: 3 июня резолюция была принята 215 голосами против 208, а позднее ее поддержал и Сенат. Новое голосование отражает растущее недовольство затянувшейся войной и опасения республиканцев, что рост потерь и экономических издержек скажется на промежуточных выборах в ноябре. Сенат должен рассмотреть еще одну аналогичную резолюцию позднее 23 июля.

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