Занятия плаванием способны уменьшить боли в пояснице на 50 %

Исследователи из Университета Маккуори (Австралия) доказали, что регулярные занятия плаванием могут значительно уменьшать хронические боли в пояснице. В проведенных исследованиях они задействовали 76 взрослых (средний возраст 41 год), имеющих ограничения в подвижности из-за болей в пояснице, на протяжении 12 и более недель.

Участников исследований разделили на две группы, одна из которых 8 недель занималась плаванием в сочетании с консультациями, а другая участвовала только в образовательных занятиях.

Для каждого «пловца» (того, кто мог проплыть 25 м) был составлен план тренировок с учетом его физических возможностей по 30-45 минут три раза в неделю. Одновременно, тренеры рассказывали им о правильной работе мышц поясницы и о важности физической активности. Через 8 недель боли у них значительно уменьшились.

По сравнению с «теоретиками» среди «пловцов» оценки ощущаемой боли снизились на 50 %. Причем, улучшения у них к концу исследований оказались долгосрочными. При наблюдении в течение 26 и 52 недель показатели боли у «пловцов» были гораздо ниже, чем у второй группы.

Исследователи поясняют, что плавание улучшает амплитуду движений, силу и общую аэробную выносливость, а вода помогает выполнять движения, которые в других случаях были бы более болезненными и ограниченными. Очень важный итог — некоторые участники исследований продолжили заниматься плаванием и после завершения программы.Источник — Macquarie University

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