 

Трамп пригрозил Ирану «суровым военным наказанием» за атаки хуситов

23.07.2026, 14:48, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети TruthSocial, что Вашингтон возложит на Иран ответственность за новые нападения йеменских хуситов на торговые суда. В случае повторения атак, по его словам, «суровое военное наказание» будет применено как против Ирана, так и против самих хуситов.

Трамп напомнил, что около года назад США нанесли мощные удары по объектам хуситов в ответ на обстрелы судов. Он отметил, что после этого группировка вела себя «ответственно», в том числе во время конфликта США с Ираном, однако теперь вновь начала нападать на суда.

Заявление было сделано после того, как хуситы сообщили об ударах ракетами и беспилотниками по двум саудовским нефтяным танкерам Encelia и Layla в Красном море. Саудовские власти подтвердили, что на одном из судов после атаки возник пожар; экипаж не пострадал.

Хуситы ранее объявили о морской блокаде Саудовской Аравии и пригрозили атаковать суда, заходящие в порты королевства. Нападения создают угрозу судоходству через Баб-эль-Мандебский пролив, имеющий ключевое значение для поставок нефти и международной торговли.


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