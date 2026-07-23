Минэкономразвития потратит 75 млрд рублей на рекламную кампанию «Россия – страна для бизнеса»

Из бюджета выделят 75 миллиардов рублей на реализацию трёхлетней программы Минэкономразвития «Россия – страна для бизнеса». Это просветительская кампания, которая, согласно презентации, нацелена на «россиян, жителей Москвы и иностранных граждан» и должна побудить их вести предпринимательскую деятельность в сегменте МСП (малое и среднее предпринимательство).

Планируется, что на эти деньги министерство закажет производство и трансляцию на телевидении и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» видеороликов, в которых вымышленные персонажи расскажут о преимуществах ведения бизнеса в России и поделятся собственным положительным опытом. Кроме того, будет реализована «система автоматического аргументированного противодействия деструктивным аргументам в публичном цифровом пространстве». В ходе панельной дискуссии на Петербургском международном предпринимательском форуме заместитель министра Валерий Толчин объяснил, как она будет работать.

«Человек, к примеру, пишет в интернете что-то не соответствующее действительности: делится определённым негативным опытом, жалуется на что-то. И тут же получает автоматический контраргумент от виртуального собеседника, который, условно говоря, отвечает: «Врёшь ты всё, у меня вот нормально, разбогател, не работаю». Ну, то есть робот фактически такой, который продвигает предпринимательство, делает его популярным. И таким вот образом у общественности в голове будут не только аргументы этих жалобщиков, но и положительный опыт, который должен склонить идти и открывать своё дело. Такая вот задумка», – поделился он.

Отдельный пункт презентации программы «Россия – страна для бизнеса» предусматривает закупку размещений у известных блогеров, вклюая авторов публичных регулярных видеодневников. Они должны будут «в доступной и развлекательной форме поделиться информацией о своих успех в сфере предпринимательства, продемонстрировать предметы роскоши и признаки обеспеченных бытовых условий, напрямую связав это с решением запустить свой бизнес».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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