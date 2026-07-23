Не бунтарки, а затворницы: психологи раскрыли портрет девушек, которым нравятся криминальные герои

Психологи МГППУ провели исследование, чтобы выявить связь между романтизацией криминала, индивидуально-психологическими особенностями и уровнем правосознания — представлении о законе — у девушек. Результаты исследования опубликованы в «Сборнике тезисов участников научно-практической интернет-конференции по юридической психологии».

В исследовании приняли участие 62 девушки в возрасте от 18 до 25 лет. Им предложили заполнить три методики: авторский опросник для диагностики склонности к романтизации криминального поведения (разработанный для этого исследования), Индивидуально-типологический опросник (ИТО) Л.Н. Собчик и тест правового и гражданского сознания Л.А. Ясюковой. На основе суммарного балла авторского опросника всех участниц разделили на три группы: с низким, средним и высоким уровнем склонности к романтизации криминального поведения.

Главный вывод, который опроверг гипотезу ученых: девушки с высокой склонностью к романтизации оказались не экстравертами-бунтарками, а интровертами. У них исследователи зафиксировали значимо более низкую экстраверсию и высокую интроверсию по сравнению с группой с низкой романтизацией. Корреляционный анализ подтвердил эту тенденцию: показатель романтизации отрицательно связан с экстраверсией и положительно — с интроверсией.

Кроме того, у девушек с высокой романтизацией оказалась повышена тревожность и понижена спонтанность по сравнению со средней группой (у которой, напротив, самая высокая спонтанность и самая низкая тревожность).

Полученный профиль — высокий уровень интроверсии и тревожности — указывает на то, что погружение в воображаемые и реальные миры криминальной эстетики для таких девушек — это не призыв к реальному бунту, а способ восполнить недостаток ярких эмоциональных переживаний и справиться с внутренним напряжением. Умеренный же интерес к криминальному контенту у девушек со средней склонностью к романтизации, выглядит как вариант возрастной нормы, связанный с поиском новых впечатлений.

Еще один важный результат: не было обнаружено никаких значимых различий в уровне правосознания между группами. Девушки с высокой романтизацией не имеют отличительных особенностей в рамках данного социально-правового феномена, а знают законы и имеют формально сформированное правосознание, как и их сверстницы. Идеализированные представления о преступниках существуют у них как отдельный аффективно-эстетический пласт, не разрушающий представления о нормах закона.

Гипотезы о связи романтизации с агрессивностью, ригидностью (неспособностью подстраиваться под изменения) или низким правосознанием не подтвердились.

На основе полученных данных исследователи предлагают переориентировать профилактическую работу с девушками, склонными к романтизации криминала: вместо запретов и лекций о наказаниях делать акцент на развитии эмоциональной устойчивости, критического мышления по отношению к медиаконтенту и создании безопасных альтернативных источников ярких переживаний (спорт, волонтерство, творчество).

Результаты были получены в рамках выпускной квалификационной работы студентки Алексеевой Анастасии под научным руководством кандидата психологических наук, доцента МГППУ Гуриной Оксаны.

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