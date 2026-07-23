Росстат перестанет публиковать экономические показатели в цифрах

Росстат объявил о переходе на новую систему представления социально-экономической статистики – начиная с третьего квартала 2026 года, ведомство перестанет публиковать числовые показатели, заменив их качественными эмоциональными категориями.

Многолетний анализ показал, что большинство граждан не способны верно и «политически корректно» интерпретировать статистические данные, тогда как словесные оценки воспринимаются значительно легче.

«Когда человек видит инфляцию 18%, он начинает самостоятельно делать выводы. Это неправильно. Государство обязано предоставить гражданину уже готовую интерпретацию происходящего», – пояснили в ведомстве.

Рост цен будет классифицироваться как «умеренный», «уверенный», «жизнеутверждающий» или «стимулирующий потребительскую ответственность». Экономический рост разделят на «воодушевляющий», «достаточный» и «исторически закономерный», а снижение промышленного производства заменят формулировкой «расширение площадей, доступных для целей редевелопмента и конверсии».

Изменится и формат публикации отчётов. Вместо таблиц Росстат будет ежемесячно выпускать краткое заключение объёмом не более одной страницы. Так, июльский бюллетень уже подготовлен в тестовом режиме и содержит следующие оценки: «Экономика – уверенная. Инфляция – комфортная. Доходы населения – заслуживающие уважения. Ситуация на потребительском рынке – вызывающая сдержанный оптимизм».

Предполагается, что на втором этапе реформы Росстат и вовсе откажется от публикации годовой инфляции, заменив её единым показателем «экономическое самочувствие страны».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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