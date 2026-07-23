Южный океан начал солонеть вопреки прогнозу об опреснении

Соленая вода плотнее пресной — поэтому считается, что большой приток пресной воды в океан потенциально довольно опасен. И дело не только в том, что он теснит морские виды, привыкшие к соленой воде. Более рискованным полагали то, что с увеличением доли пресной воды, водам некоторых течений, вроде Гольфстрима, станет сложнее погружаться в морские глубины. А от скорости погружения зависит интенсивность Гольфстрима.

Раздавались предупреждения, что рост доли пресной воды в Северной Атлантике может и вовсе остановить теплое течение, что приведет к резкому похолоданию в Западной Европе. В качестве аргумента отмечали снижение силы Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (Гольфстрим — ее часть) примерно на 15 процентов с 1950-х годов. Потепление, как считалось, неизбежно должно вести к этому — ведь льды Арктики и Антарктиды из-за него тают, а это добавляет пресную воду в океан высоких широт.

Авторы новой работы, которая вышла в Nature Communications, решили проверить, насколько универсальна концепция «соленое станет солонее, пресное — преснее». Для этого они изучили данные о солености Южного океана в 40 — 50-х широтах Южного полушария за 2004-2024 годы. В рамках описанной выше парадигмы, воды там, и без того со сниженной соленостью из-за поступления тающей воды от льдов, должны становиться еще менее солеными по мере глобального потепления.

Вопреки концепции, фактическая соленость поверхности Южного океана росла примерно на 0,03 в десятилетие. Особенно это касалось секторов, прилегающих к Атлантическому и Тихому океанам. Исследователи попытались выяснить, почему это происходит. Они пришли к выводу, что дело в сдвигах субтропических вихрей в океане к полюсам.

Вихрями в океане называют зоны, где сравнительно теплая вода вращается или по часовой стрелке, или против, создавая область, приподнятую над окружающим морем на несколько сантиметров, а близко к берегам — иногда и еще выше. Это необычное явление возникает не только рядом с классическими течениями, но и в открытом море без ярко выраженных течений. Процесс еще в 1950-х предсказал советский ученый В.Б. Штокман, а в 1960-х организованная на основе этого прогноза экспедиция нашла такие вихри в реальном океане.

Авторы новой работы отметили, что субтропические вихри в океане переносят с собой на юг более соленые воды. По их расчетам, они приносят в Южный океан примерно втрое больше соленых вод, чем туда поступает пресных — от таяния льдов Антарктики.

Сдвиг сильных западных ветров к полюсам, также связанный с глобальным потеплением, создает ситуацию, когда осолонение Южного океана может продолжиться и впредь. Такой процесс серьезно проясняет неувязку, которую парадигма «соленое станет солонее, пресное — преснее» создавала в отношении данных о древних океанах.

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У ученых нет никаких палеоклиматических данных о том, что климат в Европе при потеплениях с массовым таянием льдов становился холоднее. Получается, Гольфстрим не подавлялся притоком пресных вод, а это противоречило парадигме. Если для высоких широт она не выполняется, вопросы и к прошлому климату, и к катастрофичности потепления для Гольфстрима могут быть в значительной степени закрыты.

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