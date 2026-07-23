Объем талии предсказал риск инфаркта и инсульта

Традиционный индекс массы тела (ИМТ) основывается исключительно на соотношении роста и общего веса человека, из-за чего полностью игнорирует то, как именно жировые отложения распределены по телу. В то же время так называемый висцеральный жир, окружающий внутренние органы в брюшной полости, отличается способностью активно влиять на обмен веществ. Он непрерывно выделяет в кровоток маркеры хронического воспаления, которые постепенно повреждают стенки сосудов и существенно ускоряют образование опасных атеросклеротических бляшек.

Ученые из Университета Глазго (Великобритания) проанализировали медицинские данные 382 769 человек из базы UK Biobank за 12-летний период наблюдения. В исследовании использовали новую диагностическую систему, предложенную комиссией журнала The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Согласно этой модели, оценка абдоминального ожирения (по объему талии, соотношению талии к бедрам и талии к росту) в сочетании с ИМТ позволяет выявлять «доклиническое ожирение». При этом состоянии у человека еще нет диагностированной гипертонии, болей в суставах или диабета, он кажется абсолютно здоровым, однако скрытые риски для его сердечно-сосудистой системы уже на критически высоком уровне.

Абдоминальный тип ожирения назвали одним из факторов, повышающих риск преждевременной смерти Анализ показал, что избыточный жир, сконцентрированный именно в области живота, ведет к преждевременной смерти от всех причин, несмотря на индекс массы тела в целом. naked-science.ru

Результаты показали, что женщины с доклиническим ожирением сталкиваются с риском развития сердечно-сосудистых патологий на 38% чаще, а погибают от них на 46% чаще, чем участники с нормальным процентом жировой ткани в районе талии. У мужчин с тем же «скрытым» риском вероятность смерти от инфарктов и инсультов оказалась выше на 52%. Каждое дополнительное отклонение в замерах талии пропорционально увеличивало угрозу для жизни.

По оценкам авторов исследования, если врачи внедрят простые и доступные замеры объема талии в ежедневную медицинскую практику, это позволит своевременно выявлять людей из группы риска. Ранняя коррекция питания и физической активности в таких случаях может предотвратить сотни тысяч преждевременных смертей по всему миру ежегодно.

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