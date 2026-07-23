Археологи узнали главный продукт в рационе майя

Обычно диета на основе кукурузы опасна для человека, поскольку вызывает пеллагру. Однако конкретно майя проводили специальную процедуру обработки кукурузы перед приготовлением — никстамализацию. Это промывка зерен кукурузы известковой водой, которая позволяет сделать более доступным триптофан, что предотвращает пеллагру.

Долгое время основное внимание археологов в регионах Центральной Америки было приковано к захоронениям элит и гробницам в государствах вроде Тикаля или Калакмуля. На их материале исследовали в том числе диету и рацион местных жителей.

Еще в прошлом веке ученые заметили доминацию кукурузы в рационе майя. Это хорошо согласовалось с данными их эпоса, где люди были сотворены из кукурузы. Вместе с тем акцент на столичные центры создавал перекос. Гораздо меньше известно о том, как питалось большинство — рядовые общинники, жившие в небольших, политически самостоятельных поселениях, разбросанных по окраинам больших империй.

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, сосредоточилось на территории современной Гватемалы и затронуло 250-900 годы нашей эры. В этом регионе не было крупных городов-государств, вместо этого существовала сеть небольших поселений. Их жители, населявшие как склоны гор, так и влажные саванны, могли предоставить хорошую выборку для изучения локальных стратегий выживания.

С помощью анализа стабильных изотопов углерода и азота в костном коллагене и зубной эмали ученые смогли узнать рацион живших там людей. Этот метод позволяет напрямую реконструировать рацион человека на протяжении разных периодов его жизни. Коллаген костей отражает белковую пищу последних лет, а эмаль зубов — рацион в детстве.

Исследователи подтвердили, что главным продуктом в рационе местных жителей была кукуруза. Кроме того, они показали, что эта основа подстраивалась под местные условия, создавая разнообразие пищевых стратегий. Жители горных поселений потребляли больше кукурузы, чем обитатели речных долин и саванн. В рационе последних, судя по изотопам, большую роль играли местные водные ресурсы и растения с другим типом фотосинтеза, такие как бобовые или клубневые.

Археологи выяснили, что курили древние майя, помимо табака Американские ученые выявили следы растений, не относящихся к табаку, в лекарственных сосудах древних майя. naked-science.ru

Внутри одного поселения питание жителей разных кварталов тоже различалось. Одни больше зависели от сельского хозяйства, другие — от ремесла или использования лесных ресурсов. Оказалось также, что диета детей до пяти лет отличалась от взрослой меньшей долей кукурузы и большим количеством растительных ресурсов.

Нашли отражение в рационе майя и изменения в жизни всего региона. Ученые зафиксировали, что зависимость от кукурузы там не ослабла в конце классического периода, как это произошло в некоторых других областях, а наоборот, усилилась. При этом общины, которые продолжили существовать и в постклассический период, демонстрировали наибольшее разнообразие в рационе.

По мнению авторов научной работы, диета местных жителей была одновременно основана на кукурузе и гибко адаптировалась к меняющимся условиям. Это в итоге обеспечило им устойчивость, когда крупные политические центры пришли в упадок.

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