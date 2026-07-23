 

Ученые выяснили, почему одни люди справляются со стрессом лучше других — дело в кишечнике

23.07.2026, 11:33, Разное
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В поисках биологических причин этих состояний исследователи из Южного медицинского университета Гуанчжоу (Китай) проанализировали массив клинических данных о связи кишечника и мозга. Выяснилось, что кишечные микроорганизмы непрерывно производят и трансформируют важнейшие биологически активные соединения (метаболиты). Среди них особую роль играют короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК, такие как масляная и пропионовая кислоты, питающие клетки кишечника), вторичные желчные кислоты и продукты обмена аминокислоты триптофана.

Эти вещества напрямую укрепляют внутренние стенки кишечника, улучшая естественный защитный фильтр организма и предотвращая просачивание в кровь вредных эндотоксинов (токсичных продуктов распада бактерий). Кроме того, метаболиты микробиома регулируют системное воспаление, работу гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы — главного гормонального центра, управляющего реакцией организма на стресс и выработкой кортизола, — а также стимулируют синтез ключевых нейромедиаторов вроде серотонина и дофамина, определяющих наше настроение и самочувствие.

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Эксперименты на животных показали, что дефицит полезных бактерий и масляной кислоты тесно сопряжен с развитием депрессии. В то же время дополнительное введение КЦЖК или специальных бактерий, способных благотворно влиять на психику, помогает восстановлению нейропластичности (способность мозга адаптироваться и формировать новые связи), снижает уровень тревожности и улучшает когнитивные способности. К такому выводу пришли авторы научного обзора, опубликованного в журнале Translational Psychiatry.

Тем не менее исследователи призвали не торопиться с однозначными практичеcкими выводами. Хотя пробиотические добавки, специальная диета и физические нагрузки рассматриваются как крайне перспективные вспомогательные методы терапии, их реальная клиническая эффективность для людей все еще требует доказательств. Из-за высокой индивидуальной изменчивости микробиома у разных людей ученым необходимы масштабные и долгосрочные исследования, чтобы точно установить, могут ли кишечные бактерии стать надежной базой для эффективной защиты от психических расстройств.


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