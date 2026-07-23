Китай готовит удар по астероиду гиперзвуковым снарядом

Исследователи из Китайского национального космического управления и Китайской академии наук анонсировали на 2029-2030 гг. проведение в космосе эксперимента с ударом специальным снарядом по астероиду. Цель – крошечный объект 2015 XF261 диаметром около 30 м, про который толком ничего не известно. И это тоже важная часть миссии, так как космический аппарат должен будет встретиться с астероидом и провести разведку перед ударом.

В Китае прямо говорят, что отрабатывают принципы планетарной защиты – в отличие от схожих миссий НАСА и ЕКА, где только изучали возможность взаимодействия с астероидами. Китайцы намерены не просто ударить по космическому гостю, а изменить траекторию его движения. Причем так, чтобы гарантировано отвести его в сторону от Земли, хотя в данном случае астероид и так пролетит мимо. Но важнее научиться контролировать эти процессы.

2015 XF261 приблизится к нашей планете на расстояние около 7 млн. км. Мы почти ничего не знаем о нем, поэтому большая часть миссии будет посвящена наблюдениям. А именно – прицеливанию, изучению состояния астероида до и после удара, тщательному анализу его движения до и после атаки и получению подтверждения, что гипотетическая угроза Земле устранена и теперь космический камень полетит в другое место. Он вряд ли будет разрушен, хотя столкновение с ударной частью космического аппарата произойдет на скорости порядка 26 Махов.

В миссии будут участвовать два аппарата — ударный и наблюдательный. Важная особенность – все произойдет очень быстро и времени на корректировки их движения не будет, управление будет полностью автоматическим, наведения с Земли нет. Поэтому шансы на успех далеко не стопроцентные — но если угроза планете действительно существует, то с чего-то начинать все же надо.Источник — South China Morning Post

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