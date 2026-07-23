 

Тайна раскрыта — личность «двойника Трампа» удалось быстро установить

23.07.2026, 9:18, Разное
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В последние дни одной из наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях стало наличие двойника у президента США Дональда Трампа. Основанием для слухов послужила фотография, сделанная 19 июля.

Фото, опубликованное, в частности, и британской Daily Star, было снято на авиабазе Andrews после завершения финального матча чемпионата мира по футболу. Трамп общается с журналистами на фоне президентского вертолета.

Однако спиной к камере стоит мужчина, крайне похожий на президента фигурой и осанкой – по меньшей мере, в данном ракурсе. Всемирная сеть всполошилась – слухи о том, что у многих лидеров есть двойники, существовали и раньше, но впервые они получили подтверждение.

Однако ажиотаж был недолгим. Очень быстро выяснилось, что на фотографии – тесть Трампа Виктор Кнавс, отец первой леди США. Он был в списке почетных гостей финального матча, и с зятем, который младше его всего на два года, его связывают дружеские отношения.


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