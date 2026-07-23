 

В Минкульте предложили запретить мультфильм «Возвращение блудного попугая» из-за оскорбления чувств верующих

23.07.2026, 9:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Экспертный совет по защите традиционных ценностей рекомендовал ограничить показ советского мультфильма «Возвращение блудного попугая» после обращения группы общественников, усмотревших в самом названии произведения недопустимое использование евангельского сюжета.

Как отмечается в заключении, словосочетание «блудный попугай» является «вольной интерпретацией притчи о блудном сыне», а изображение говорящей птицы, которая несколько раз покидает дом, а затем возвращается с покаянием, «может сформировать у зрителя ложное впечатление о священных текстах».

«Для верующего человека притча – это не повод для анимационных экспериментов. Сегодня блудный попугай, завтра – кающийся хомяк. Необходимо вовремя провести границу», – пояснил представитель совета Евгений Боголюбов.

В министерстве культуры подчеркнули, что окончательное решение будет принято после проведения комплексной религиоведческой, орнитологической и филологической экспертиз. На время проверки телеканалам рекомендовано заменить мультфильм менее спорными произведениями, не содержащими прямых или косвенных отсылок к Священному писанию.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

23.07 / Паразитический червь продлил жизнь муравьям-хозяевам

23.07 / Теракт на юге Таиланда, есть погибшие

23.07 / «Народная партия тараканов» бросает вызов премьер-министру Индии

23.07 / В «Ростехе» разработали защитные убежища для промышленных предприятий

23.07 / Бывший глава Barclays даст показания в Конгрессе США о связях с Эпштейном

23.07 / В Нидерландах подана жалоба против израильского туриста, которого обвиняют в «военных преступлениях»

23.07 / В Маниле прошла встреча Рубио и Лаврова

23.07 / Инженеры выяснили, как птицы выстраиваются в идеальный клин

23.07 / Замороженная на 16 лет ткань яичка впервые помогла мужчине снова вырабатывать сперматозоиды

22.07 / Трамп — «Иран пока не готов к сделке, но скоро будет готов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике