В Минкульте предложили запретить мультфильм «Возвращение блудного попугая» из-за оскорбления чувств верующих

Экспертный совет по защите традиционных ценностей рекомендовал ограничить показ советского мультфильма «Возвращение блудного попугая» после обращения группы общественников, усмотревших в самом названии произведения недопустимое использование евангельского сюжета.

Как отмечается в заключении, словосочетание «блудный попугай» является «вольной интерпретацией притчи о блудном сыне», а изображение говорящей птицы, которая несколько раз покидает дом, а затем возвращается с покаянием, «может сформировать у зрителя ложное впечатление о священных текстах».

«Для верующего человека притча – это не повод для анимационных экспериментов. Сегодня блудный попугай, завтра – кающийся хомяк. Необходимо вовремя провести границу», – пояснил представитель совета Евгений Боголюбов.

В министерстве культуры подчеркнули, что окончательное решение будет принято после проведения комплексной религиоведческой, орнитологической и филологической экспертиз. На время проверки телеканалам рекомендовано заменить мультфильм менее спорными произведениями, не содержащими прямых или косвенных отсылок к Священному писанию.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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