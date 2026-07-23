 

В Нидерландах подана жалоба против израильского туриста, которого обвиняют в «военных преступлениях»

23.07.2026, 7:18, Разное
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Бельгийская пропалестинская организация «Фонд Хинд Раджаб» подала в Нидерландах уголовную жалобу против израильского туриста. По утверждению организации, мужчина служит в 432-м батальоне «Цабар» бригады «Гивати» и якобы причастен к действиям, которые фонд квалифицирует как военные преступления, преступления против человечности и геноцид в секторе Газы.

В жалобе утверждается, что в октябре 2024 года военнослужащие батальона участвовали в принудительном перемещении жителей комплекса школ в Байт-Лахии, на севере сектора Газы, а затем подожгли здания, использовавшиеся как убежища. В качестве доказательств организация ссылается на публикации в социальных сетях, спутниковые снимки и свидетельства очевидцев. Независимого подтверждения этих обвинений нет.

Это не первое подобное обращение «Фонда Хинд Раджаб» в Нидерландах. В 2025 году организация подавала жалобы против другого израильского туриста и офицера запаса ВВС, находившегося в стране по работе. Данных о том, что нидерландские власти официально отреагировали на нынешнюю или предыдущие жалобы, нет.


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