 

Великобритания эвакуировала сотрудников посольства из Ирана

22.07.2026, 22:18, Разное
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Великобритания временно вывезла сотрудников своего посольства из Ирана из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности. Об этом 22 июля сообщило британское министерство иностранных дел.

Посольство Великобритании в Тегеране не прекратило свою работу и продолжает выполнять свои функции дистанционно. МИД не уточнил, сколько сотрудников покинули Иран, куда их перевезли и когда они смогут вернуться.

В МИДе назвали принятое решение мерой предосторожности.

После эвакуации персонала возможности Лондона оказывать консульскую помощь британским гражданам в Иране существенно ограничены. МИД Великобритании рекомендует своим гражданам отказаться от любых поездок в Исламскую Республику и предупреждает о риске дальнейшего обострения ситуации.


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