Эксперт рассказал, как нейросети меняют профессию дизайнера

По данным Минэкономразвития России, вклад креативной экономики в ВВП страны в 2024 году составил 4,1% — это около 7,5 трлн рублей. Для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял около 2,4–2,8%. Таким образом, за семь лет рынок фактически удвоился. В отрасли заняты около 4,6 млн человек — это 6% всей занятости, а средний доход в креативных индустриях превышает среднероссийский на десятки процентов. Эти цифры важны не сами по себе. Они показывают: дизайн и смежные направления становятся элементом экономической инфраструктуры — наравне с ИТ или промышленностью.

От визуала к измеряемой экономике

Ключевая трансформация последних лет — изменение роли дизайна в продукте. Если раньше он воспринимался как финальный этап оформления, то сегодня такой подход утрачивает экономическую неэффективность.

Цифровые продукты — от банковских приложений до маркетплейсов — проектируются как механизмы взаимодействия, где пользовательский опыт напрямую влияет на бизнес-показатели: конверсию, удержание аудитории, средний чек. По оценкам экспертов отрасли, улучшение UX-дизайна (User Experience, «пользовательский опыт») может увеличивать конверсию на 20–40%. Это означает, что дизайн перестает быть эстетической функцией и становится управленческой: ошибка в интерфейсе — это уже прямые финансовые потери.

Главное отличие цифровой среды — наличие данных. Любое решение можно проверить: отследить кликабельность, точки отказа, изменение поведения пользователя. В результате дизайн встроился в аналитический цикл — гипотеза, прототипирование, тестирование, доработка — и стал процессом, близким к инженерному. Именно эта измеряемость сближает креативные индустрии с технологическим сектором. Современный дизайнер все чаще работает в одной команде с разработчиками, аналитиками данных, специалистами по машинному обучению и менеджерами цифровых продуктов. Поэтому понимание принципов работы смежных подразделений становится неотъемлемой частью профессиональной подготовки. Такие междисциплинарные компетенции сегодня определяют способность специалиста создавать востребованные продукты и бренды.

Нейросети меняют структуру профессии

С 2022 года нейросети из экспериментального инструмента превратились в повседневную практику дизайна. Они ускоряют генерацию визуальных решений, помогают анализировать тренды и снижают затраты на рутинные задачи. Однако ключевой вопрос — формирование смысла — остается за человеком. Нейросети работают с паттернами, но не учитывают культурный и социальный контекст. Поэтому роль дизайнера усложняется: он управляет процессом, формулирует задачи, отбирает решения и интегрирует их в продуктовую и бизнес-логику.

Автоматизация закрывает уровень формы — стиль, композицию, вариативность, — но не идентичность. Брендинг остается системой смыслов, формируемой через анализ аудитории, среды и конкурентов. В результате дизайн закрепляется как междисциплинарная область на стыке маркетинга, аналитики и технологий. Сегодня ценность профессионала определяется уже не скоростью создания изображения, а способностью поставить задачу искусственному интеллекту, критически оценить результат и встроить его в архитектуру бренда и продукта.

Как раньше уже не будет

Профессия дизайнера не исчезает, но перестает существовать в прежнем виде. Сегодня работодателю нужен специалист, который способен работать не только с визуальной формой, но и понимать пользовательский опыт, цифровые сервисы, аналитику и инструменты искусственного интеллекта. В крупных компаниях UX/UI дизайн уже интегрирован в продуктовые команды, и это связано не с трендом, а с экономикой. Он напрямую влияет на поведение пользователя, а значит — на выручку. В условиях высокой конкуренции пользователь выбирает не только функциональность, но и удобство взаимодействия. Если интерфейс сложный или нелогичный, он просто уходит к конкуренту. В цифровой среде это происходит мгновенно, без дополнительных барьеров.

Образование и будущее индустрии

Креативные индустрии развиваются быстрее, чем система подготовки кадров, что усиливает дефицит специалистов. В этих условиях ключевую роль играет практика: работа с заказчиком, реальными проектами и ограничениями.

Дальнейшее развитие связано с переходом к адаптивным брендам, которые меняются в зависимости от поведения пользователя. Дизайн становится динамической моделью, а спрос смещается в сторону экспертов на стыке технологий, аналитики и визуальной культуры.

Под эти задачи постепенно перестраиваются и образовательные форматы: появляются многотрековые программы, где можно выбрать специализацию. Например, в НИТУ МИСИС в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования реализуется единственная англоязычная магистерская программа по UX/UI дизайну в государственном вузе. Обучение полностью проходит на иностранном языке, что позволяет готовить кадры международного уровня. В учебном плане сочетаются дисциплины по дизайн-системам и брендингу, фронтенд-разработке для дизайнеров, основам типографики и леттеринга. Важное место в подготовке занимает исследовательская деятельность: студенты анализируют поведение пользователей, изучают влияние искусственного интеллекта на брендинг и разрабатывают собственные методики оценки продуктов.

Дальнейшее развитие креативной индустрии будет происходить на стыке дизайна, инженерии, больших данных и искусственного интеллекта. Поэтому конкурентоспособными станут специалисты, которые умеют не только создавать визуальные решения, но и понимать процессы, лежащие в основе цифровых продуктов.

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