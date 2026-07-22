 

Минцифры: деградация серверов Google Play и Apple App Store продолжится до тех пор, пока они не восстановят доступ к MAX

22.07.2026, 16:00, Разное
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В министерстве цифрового развития заявили, что проблемы с доступом к Google Play и Apple App Store возникли из-за того, что кэширующие серверы этих западных компаний на территории России «неожиданно деградировали».

Чиновники предполагают, что проблемы могут решиться, когда в Google и Apple прекратят «ущемлять права сотен миллионов россиян, лишившихся самого популярного и востребованного в стране мессенджера MAX».

«Серверы деградируют, поскольку о россиянах в этих корпорациях очевидно не заботятся – в отличие от нашего государства, которое будет бороться за право людей свободно использовать свой любимый мессенджер», – заявил замглавы департамента по зарубежному сотрудничеству.

Не исключено, что в ближайшие недели серверы Google Play и Apple App Store деградируют окончательно и доступ к ним прекратится полностью, предупредили эксперты.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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