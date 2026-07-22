Полезная кишечная бактерия может спровоцировать диабет, если ее не кормить

Бактерия Akkermansia muciniphila долгие годы считалась полезным обитателем человеческого кишечника. Однако недавно стало известно, что она может быть агрессивной, если в организме складывается нехватка пищевых волокон.

Исследователи из Технологического университета Чалмерса выяснили, что состав микробиоты способен указывать на повышенный риск развития диабета 2 типа за несколько лет до постановки диагноза. Ученые проанализировали анализы 4685 взрослых шведов (средний возраст 74 года), у которых на момент начала исследования не было диабета. За 5,3 года наблюдения 383 участника заболели. С помощью полногеномного секвенирования ученые идентифицировали 9 видов бактерий, связанных с будущим риском: шесть — с повышенным, три — со сниженным.

Самый неожиданный результат касался A. muciniphila, которая обычно ассоциируется с улучшением барьерной функции кишечника и кардиометаболическим здоровьем. Однако в этом исследовании ее высокое содержание оказалось связано с умеренным увеличением риска диабета. Объяснение может крыться в питании: при достаточном потреблении клетчатки бактерия питается ею, но при дефиците волокон начинает разрушать защитный слой кишечной слизи, что ведет к воспалению. Особенно сильной эта корреляция была у участников с наименьшим потреблением клетчатки.

Результаты сохранились после корректировки на множество факторов, включая окружность талии, курение и уровень глюкозы в крови. Однако формальные статистические тесты не подтвердили значимой корреляции, поэтому выводы остаются предварительными. Тем не менее, полученные данные открывают возможность использовать микробиом в качестве биомаркера для раннего выявления риска диабета, дополняя традиционные факторы, такие как наследственность и ожирение. В будущем потребуется подтверждение на других популяциях и изучение того, можно ли модификацией микробиоты предотвратить заболевание.Источник — EurekAlert

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