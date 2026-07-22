 

Полезная кишечная бактерия может спровоцировать диабет, если ее не кормить

22.07.2026, 14:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Бактерия Akkermansia muciniphila долгие годы считалась полезным обитателем человеческого кишечника. Однако недавно стало известно, что она может быть агрессивной, если в организме складывается нехватка пищевых волокон.

Исследователи из Технологического университета Чалмерса выяснили, что состав микробиоты способен указывать на повышенный риск развития диабета 2 типа за несколько лет до постановки диагноза. Ученые проанализировали анализы 4685 взрослых шведов (средний возраст 74 года), у которых на момент начала исследования не было диабета. За 5,3 года наблюдения 383 участника заболели. С помощью полногеномного секвенирования ученые идентифицировали 9 видов бактерий, связанных с будущим риском: шесть — с повышенным, три — со сниженным.

Самый неожиданный результат касался A. muciniphila, которая обычно ассоциируется с улучшением барьерной функции кишечника и кардиометаболическим здоровьем. Однако в этом исследовании ее высокое содержание оказалось связано с умеренным увеличением риска диабета. Объяснение может крыться в питании: при достаточном потреблении клетчатки бактерия питается ею, но при дефиците волокон начинает разрушать защитный слой кишечной слизи, что ведет к воспалению. Особенно сильной эта корреляция была у участников с наименьшим потреблением клетчатки.

Результаты сохранились после корректировки на множество факторов, включая окружность талии, курение и уровень глюкозы в крови. Однако формальные статистические тесты не подтвердили значимой корреляции, поэтому выводы остаются предварительными. Тем не менее, полученные данные открывают возможность использовать микробиом в качестве биомаркера для раннего выявления риска диабета, дополняя традиционные факторы, такие как наследственность и ожирение. В будущем потребуется подтверждение на других популяциях и изучение того, можно ли модификацией микробиоты предотвратить заболевание.Источник &#8212 EurekAlert


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1610-й день войны

22.07 / Китайская BrainCo представила платформу для управления роботами силой мысли

22.07 / Италия примет новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном

22.07 / Три окаменелости из Японии указали на ранее неизвестный род и вид гигантских саламандр

22.07 / Александр Сырский основал партию «Скала» и объявил о своём выдвижении в президенты Украины

22.07 / Игорь Скибюк назначен начальником генерального штаба ВСУ

22.07 / Физики из России нашли способ повысить устойчивость оптических сенсоров к световому шуму

22.07 / В австралийской пещере нашли следы древних ритуальных практик, продолжавшихся 25 тысяч лет

22.07 / В РФ израильская журналистка Марианна Беленькая заочно приговорена к десяти месяцам лишения свободы

22.07 / Российские ученые решили проблему герметизации при производстве композиционных материалов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике