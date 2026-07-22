 

Ученые готовятся раскрыть загадку древней исчезнувшей игры «любо»

22.07.2026, 15:15, Разное
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Китайские ученые обещают до конца текущего года представить первые дешифровки записей правил игры в любо, найденных в гробнице императора Лю Хэ. Работа ведется с 2019 года, исследователи изучают порядка тысячи бамбуковых листов, которые сильно испорчены временем. Но если затея увенчается успехом – мир узнает тайну «предшественницы всех игр», как нередко именуют любо.

Считается, что любо могла появиться более 3,5 тыс. лет назад, а самые древние находки элементов этой игры датируются периодом Сражающихся царств (476–221 гг. д.н.э). Известно, что в любо в Древнем Китае с увлечением играли все подряд, а положить коробочку с игровым набором в могилу было привычным делом – чтобы усопший не скучал в загробном мире. Тем удивительнее то, что сразу после пика популярности во время эпохи Хань (206-220 гг. н.э.) интерес к игре был утрачен.

Любо считается предком «шахматных» игр, в которых нужно передвигать фишки или фигуры по размеченной доске по определенным правилам. Она появилась как минимум на полтысячи лет раньше самих шахмат, и, очевидно, была куда проще их – раз в нее любила играть не только образованная знать, но и простолюдины. Вероятно, это и стало причиной забвения, так как помимо шахмат появилась го и другие, более сложные и интересные игры.

Забвение любо привело к тому, что мы до сих пор не знаем, как в нее играть, и дешифровка записей должна в этом помочь. По известной интерпретации это игра в «сов-рыболовов» – игроки старались довести своих фишки до центральной части доски («пруда»), чтобы «поймать рыбу» и тем самым заработать очки. Вместо игральных костей они бросали шесть бамбуковых палочек, но больше об игровом процессе неизвестно ничего.Источник &#8212 Shaanxi Provincial Institute of Archaeology


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