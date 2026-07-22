 

В Швейцарии бассейн закрыли «на дезинфекцию после еврейских гостей»

22.07.2026, 14:48, Разное
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Семья из Израиля пожаловалась на действия администрации комплекса апартаментов в Давосе, где бассейн закрыли на несколько дней после того, как в нем искупалась женщина в закрытом купальном костюме. Об этом пишет N12.

Израильтянин по имени Дуди приехал в Швейцарию с женой и сыном в отпуск на восемь дней. Во время посещения бассейна его жена, одетая в длинный закрытый купальник, была вынуждена выйти из воды по требованию сотрудника комплекса.

На следующий день администрация разместила объявление, в котором говорилось, что бассейн закрыт после того, как «еврейские гости вошли в воду в повседневной одежде». В объявлении сообщалось о проведении усиленной обработки воды хлором и о возможном закрытии бассейна до пятницы вечера или субботнего утра.

Семья утверждает, что женщина была не в обычной одежде, а в предназначенном для купания закрытом костюме, которым пользуются религиозные женщины. После просьбы сотрудника она сразу покинула бассейн и не вступала в спор.

После отъезда администрация комплекса потребовала от семьи оплатить дезинфекцию и убытки за дни, когда бассейн оставался закрытым. Дуди отказался платить и назвал указание на национальность или религию гостей унизительным и оскорбительным. Позиция администрации комплекса в публикации N12 не приводится.


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