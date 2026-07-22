Новый налог на блогеров составит всего 1 рубль за подписчика в месяц

Роскомнадзор утвердил постановление о введении с 1 октября 2026 года ежемесячного сбора с авторов цифрового контента, включённых в единый реестр блогеров для размещения рекламы. Согласно документу, размер отчисления составит ровно 1 рубль за каждого подписчика канала или страницы в расчётный период. Мера, как подчеркнули в ведомстве, направлена на «естественную деконцентрацию искусственной аудитории, повышение качества публикуемых материалов и формирование финансовой ответственности цифровых лидеров мнений».

«Мы искренне благодарим всех авторов, которые своевременно внесли свои аккаунты в реестр и легализовали рекламную деятельность, – заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Аркадий Климов. – Теперь пришло время очистить блоги от накрутки и фальшивых подписок. Если у вас миллион ботов, вы платите миллион рублей в месяц. Это не фискальная нагрузка, это цифровой детокс. Логика предельно прозрачна: настоящий подписчик генерирует вовлечённость, а накрученный – счёт. Кто хочет сэкономить, пусть вручную удаляет мёртвые души».

Технически сбор будет рассчитываться автоматически на основе данных, предоставляемых платформами, которые ввели маркировку учетных записей категории А+. В случае выявления расхождения между задекларированной аудиторией и числом активных пользователей, блогеру будет предложен выбор: либо оплатить разницу по ставке 2 рубля за «подозрительный профиль», либо пройти процедуру «верификации лояльности» с предоставлением скриншотов личных переписок с каждым подписчиком.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что ставка в 1 рубль является «символической и социально ориентированной»: «Для автора с 10 тысячами живых читателей это всего 10 тысяч в месяц – вполне подъёмная сумма за возможность влиять на общественное мнение».

Первые уведомления о расчёте абонентской платы за аудиторию начнут поступать через национальный мессенджер МАХ в ноябре 2026 года. «Цифровой суверенитет начинается с честного подсчёта, – резюмировал Климов. – Если ваш подписчик не платит за контент, хотя бы налог за его существование платите вы. Это и есть новая цифровая этика».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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