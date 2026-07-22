 

Новый налог на блогеров составит всего 1 рубль за подписчика в месяц

22.07.2026, 18:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Роскомнадзор утвердил постановление о введении с 1 октября 2026 года ежемесячного сбора с авторов цифрового контента, включённых в единый реестр блогеров для размещения рекламы. Согласно документу, размер отчисления составит ровно 1 рубль за каждого подписчика канала или страницы в расчётный период. Мера, как подчеркнули в ведомстве, направлена на «естественную деконцентрацию искусственной аудитории, повышение качества публикуемых материалов и формирование финансовой ответственности цифровых лидеров мнений».

«Мы искренне благодарим всех авторов, которые своевременно внесли свои аккаунты в реестр и легализовали рекламную деятельность, – заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Аркадий Климов. – Теперь пришло время очистить блоги от накрутки и фальшивых подписок. Если у вас миллион ботов, вы платите миллион рублей в месяц. Это не фискальная нагрузка, это цифровой детокс. Логика предельно прозрачна: настоящий подписчик генерирует вовлечённость, а накрученный – счёт. Кто хочет сэкономить, пусть вручную удаляет мёртвые души».

Технически сбор будет рассчитываться автоматически на основе данных, предоставляемых платформами, которые ввели маркировку учетных записей категории А+. В случае выявления расхождения между задекларированной аудиторией и числом активных пользователей, блогеру будет предложен выбор: либо оплатить разницу по ставке 2 рубля за «подозрительный профиль», либо пройти процедуру «верификации лояльности» с предоставлением скриншотов личных переписок с каждым подписчиком. 

В Роскомнадзоре подчеркнули, что ставка в 1 рубль является «символической и социально ориентированной»: «Для автора с 10 тысячами живых читателей это всего 10 тысяч в месяц – вполне подъёмная сумма за возможность влиять на общественное мнение».

Первые уведомления о расчёте абонентской платы за аудиторию начнут поступать через национальный мессенджер МАХ в ноябре 2026 года. «Цифровой суверенитет начинается с честного подсчёта, – резюмировал Климов. – Если ваш подписчик не платит за контент, хотя бы налог за его существование платите вы. Это и есть новая цифровая этика».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.07 / Эксперт рассказал, как нейросети меняют профессию дизайнера

22.07 / Тяжелые нефтяные остатки предложили перерабатывать в сырье для жаростойких материалов

22.07 / Трамп пригрозил уничтожать объект инфраструктуры Ирана за каждое нападение в Ормузе

22.07 / Минцифры: деградация серверов Google Play и Apple App Store продолжится до тех пор, пока они не восстановят доступ к MAX

22.07 / Дума утвердила закон, ограничивающий доступ к банкам и имуществу россиянам, находящимся за рубежом

22.07 / Ученые готовятся раскрыть загадку древней исчезнувшей игры «любо»

22.07 / Таинственный гул, который слышат люди по всему миру, наконец, получил научное объяснение

22.07 / Избивший туристку за разговоры на русском языке грузин погиб после удара «Преступлением и наказанием»

22.07 / В Швейцарии бассейн закрыли «на дезинфекцию после еврейских гостей»

22.07 / Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике