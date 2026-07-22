 

Избивший туристку за разговоры на русском языке грузин погиб после удара «Преступлением и наказанием»

22.07.2026, 15:00, Разное
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В ночь на 22 июля в грузинском городе Телави произошла трагедия – на голову местного жителя Георгия Чигладзе случайно упал том коллекционного издания «Преступления и наказание» 1910 года весом в 2 килограмма.

«По предварительным данным, причиной происшествия стал кот, который гулял по балкону. Он уронил книгу, которая и упала на голову проходившего около дома гражданина», – говорится в официальном пресс-релизе полиции Кахетии.

Несчастный случай произошёл через несколько дней после другого инцидента с участием Чигладзе – 30-летний мужчина сломал нос украинской русскоязычной туристке.

Одним из первых соболезнования семье погибшего выразил глава «Русского дома» в Тбилиси Иван Сташинский. Уже через 19 минут после смерти Чигладзе на сайте организации было опубликовано траурное сообщение.

«Мы безмерно переживаем вместе с друзьями и близкими покойного, но хотим предостеречь других русофобов – помните, что Господь всё видит, а в жизни всякое бывает», – написал Сташинский. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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