Связанный с Джеффри Эпштейном агент по подбору моделей найден мертвым под Парижем

Агент по подбору моделей Даниэль Сиад, чье имя многократно упоминается в опубликованных материалах по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, найден мертвым в своем доме. Об этом пишет BBC.

Тело 69-летнего Сиада обнаружили 20 июля в Коломбе, северо-западном пригороде Парижа. Прокуратура Нантера сообщила BBC, что начала расследование для установления причины смерти. Должно быть проведено вскрытие.

Имя Сиада тысячи раз встречается в документах по делу Эпштейна, опубликованных властями США. Одна из потерпевших, названная BBC вымышленным именем Аня, ранее рассказала, что именно Сиад познакомил ее с Эпштейном.

Сам Сиад прежде отрицал, что знал об опасности, которую представлял Эпштейн. Перед публикацией расследования BBC 18 июля его адвокат сообщил, что Сиад не готов давать комментарии.

Джеффри Эпштейн был найден мертвым в нью-йоркской тюрьме в августе 2019 года, где ожидал суда по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его смерть официально признали самоубийством.

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