Китайская BrainCo представила платформу для управления роботами силой мысли

Компания BrainCo из КНР продемонстрировала в Шанхае уникальную платформу «мозг-робот», которая позволяет управлять машинами с помощью сигналов головного мозга. Новая система предлагает использование неинвазивного интерфейса. Пользователю достаточно надеть ЭЭГ-устройство, обеспечивающую прием электрических импульсов мозга через массив датчиков, контактирующих с кожей черепа. ИИ-алгоритмы выполняют анализ сигналов, расшифровывают намерение человека и трансформируют его в команды, понятные роботу. Платформа совместима со многими манипуляторами, робособаками и андроидами, которые выпускаются различными компаниями.

Специалисты BrainCo заявляют, что за десять лет исследований они научились декодировать намерения людей и переводить их в действия. Однако истинная ценность технологии, по мнению разработчиков, может заключаться не столько в «управлении без рук», сколько в создании высококачественных данных для обучения новых роботов. Одна из основных проблем воплощенного ИИ заключается в нехватке реальных примеров взаимодействия с физическим миром. Платформа BrainCo решает эти сложности, комбинируя выполнение задач роботом и виртуальные симуляции.

Тем не менее, у системы есть важные ограничения. Дело в том, что ЭЭГ-гарнитуры не обладают высоким уровнем чувствительности, поэтому надежность и точность являются серьезными вызовами. BrainCo пока не сообщает детальных данных об уровне производительности, и технологии предстоит доказать свою состоятельность вне лабораторных условий.Источник — SCMP

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro