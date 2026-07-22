 

Слово «прикольный» введут в официальное делопроизводство

22.07.2026, 11:00, Разное
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Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН обратился к правительству с РФ с предложением расширить лексическое разнообразие в официальном документообороте за счёт прилагательных, образованных в ХХ веке. Отдельное внимание лингвисты призвали обратить на прилагательное «прикольный».

«Современные реалии требуют постепенно отходить от сухого бюрократического языка в пользу доступной речи для большинства россиян, – поясняет старший лингвист Лариса Айрапетянц. – Зачастую излишне академические термины не дают обществу в полной мере понять значения тех или иных слов, а народное определение проясняет ситуацию наиболее точным образом».

В правительстве положительно оценили инициативу лингвистов и уже использовали рекомендованное в докладах о развитии сельского хозяйства и автомобилестроения. В документах слово «прикольный» и его формы применялись 18 раз, в частности «прикольная трансмиссия», «прикольная кукуруза», «прикольные показатели» и другие.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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