Слово «прикольный» введут в официальное делопроизводство

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН обратился к правительству с РФ с предложением расширить лексическое разнообразие в официальном документообороте за счёт прилагательных, образованных в ХХ веке. Отдельное внимание лингвисты призвали обратить на прилагательное «прикольный».

«Современные реалии требуют постепенно отходить от сухого бюрократического языка в пользу доступной речи для большинства россиян, – поясняет старший лингвист Лариса Айрапетянц. – Зачастую излишне академические термины не дают обществу в полной мере понять значения тех или иных слов, а народное определение проясняет ситуацию наиболее точным образом».

В правительстве положительно оценили инициативу лингвистов и уже использовали рекомендованное в докладах о развитии сельского хозяйства и автомобилестроения. В документах слово «прикольный» и его формы применялись 18 раз, в частности «прикольная трансмиссия», «прикольная кукуруза», «прикольные показатели» и другие.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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