 

В РФ израильская журналистка Марианна Беленькая заочно приговорена к десяти месяцам лишения свободы

22.07.2026, 11:48, Разное
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В среду, 22 июля, суд в Москве заочно приговорил к 10 месяцам лишения свободы израильскую журналистку Марианну Беленькую, обвиняемую в «уклонении от обязанностей иностранного агента». Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«Также суд на год лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей», – передает ТАСС.

Комментируя решение российского суда, Марианна Беленькая сказала редакции Newsru.co.il: «Это было ожидаемо. И в такой момент я больше всего думаю о людях, которые продолжают работать в РФ, а также о тех, кто реально сидит в тюрьме по политическим причинам. Что касается меня, то я продолжу работать как и работала».

В апреле Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении Марианны Беленькой, проживающей в Израиле и сотрудничающей с израильскими СМИ. Статьи Марианны публиковались в том числе на сайте Newsru.co.il.

Марианна Беленькая – российская и израильская журналистка, востоковед-арабист. С 2018-го по январь 2024 года была обозревателем отдела внешней политики в газете «Коммерсантъ».


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