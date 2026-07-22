 

21 удар молотком — подробности убийства пресс-секретаря Reform UK

22.07.2026, 10:19, Разное
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На слушаниях в Вестминстерском магистратском суде прокуратура представила подробности убийства пресс-секретаря ультраправой партии Reform UK Энн Уиддикомб, которая в прошлом занимала пост заместителя министра внутренних дел Великобритании.

Как рассказал прокурор Кашиф Малик, 8 июля подозреваемый, 28-летний Джошуа Керри, подъехал на машине к ее дому, расположенному в сельской местности, вошел внутрь и напал на хозяйку, нанеся ей 21 удар молотком по голове. Среди улик – материалы камер наблюдения.

Тело 78-летней женщины было обнаружено на следующий день садовником. Энн лежала на кухонном полу лицом вниз. Подозреваемый был задержан 11 июля. Мотивы преступления до сих пор не установлены.


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