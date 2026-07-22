 

На Московской бирже откроется онлайн-казино

22.07.2026, 9:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Совет директоров Московской биржи на фоне продолжающегося падения российского рынка акций принял решение открыть онлайн-казино, которое позволит попавшим в сложную ситуацию инвесторам решить свои финансовые проблемы.

«Теперь у наших клиентов появится реальный шанс заработать или хотя бы выйти в ноль», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте биржи.

В «биржевом казино» будут представлены игровые автоматы, рулетка, баккара, блэк-джек, покер и другие игры. Ставки игроки смогут делать акциями и облигациями, которые впоследствии можно обменять на рубли, доллары и евро.

«Учитывая тренды рынка, новая площадка может стать выходом для многих инвесторов. Хуже от этого точно не будет», – пишут «Ведомости».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.07 / Сейсмологи не смогли объяснить природу почти 100 марсотрясений

22.07 / ВСУ — ночью сбиты 3 из 4 ракет, 204 из 216 БПЛА. МО РФ — перехвачены 242 БПЛА. Удары по Wildberries

22.07 / В России предложили технологию производства сверхпрозрачного кварцевого стекла без хлора

22.07 / В штате Нью-Йорк ветеран армии США сорвал израильский флаг и опубликовал видео

22.07 / Ученые определили, кто привез оспу в Австралию

22.07 / Виагра подавила развитие метастазов раковых опухолей

22.07 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1610-й день войны

22.07 / Клещи получили шанс выживать зимой и распространяться на север

22.07 / Просмотр телевизора оказался опаснее офисной работы для здоровья мозга

22.07 / Мамдани признал, что власти Нью-Йорка не могут арестовать Нетаниягу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике