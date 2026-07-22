На Московской бирже откроется онлайн-казино

Совет директоров Московской биржи на фоне продолжающегося падения российского рынка акций принял решение открыть онлайн-казино, которое позволит попавшим в сложную ситуацию инвесторам решить свои финансовые проблемы.

«Теперь у наших клиентов появится реальный шанс заработать или хотя бы выйти в ноль», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте биржи.

В «биржевом казино» будут представлены игровые автоматы, рулетка, баккара, блэк-джек, покер и другие игры. Ставки игроки смогут делать акциями и облигациями, которые впоследствии можно обменять на рубли, доллары и евро.

«Учитывая тренды рынка, новая площадка может стать выходом для многих инвесторов. Хуже от этого точно не будет», – пишут «Ведомости».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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