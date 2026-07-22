Просмотр телевизора оказался опаснее офисной работы для здоровья мозга

Малоподвижный образ жизни давно в списке основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, психоэмоциональных расстройств и преждевременной смерти. Однако в последние годы ученые все чаще обращают внимание на то, что разные виды сидячей деятельности могут по-разному влиять на здоровье. Например, просмотр телевизора относят к когнитивно пассивному поведению, тогда как работа за компьютером, анализ документов и прочие профессиональные задачи требуют постоянной умственной активности.

Чтобы проверить, отражаются ли эти различия на состоянии мозга, биологи из Университета Южной Каролины (США) вместе с медиками, психологами и антропологами других вузов, решили воспользоваться данными проекта ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) — одного из крупнейших в Штатах долгосрочных исследований факторов риска хронических заболеваний. В анализ включили 5747 человек, их средний возраст на момент оценки образа жизни составлял в среднем 54 года. Статья об этом вышла в журнале Alzheimer’s & Dementia.

Участники исследования рассказали, сколько времени проводят за просмотром ТВ и сколько — сидя на работе. Затем ученые на протяжении примерно 22 лет отслеживали случаи деменции, а часть добровольцев прошла магнитно-резонансную томографию головного мозга для оценки объема его различных структур.

По итогу выяснилось, что именно просмотр телевизора, а не сидячая работа, был связан с неблагоприятными изменениями. У людей, проводивших больше времени перед экраном, риск развития деменции оказался выше даже после учета других факторов: возраста, пола, уровня образования, физической активности, статуса курения, наличия сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализ МРТ помог выявить различия в строении мозга. Более продолжительный просмотр ТВ ассоциировался с меньшим объемом серого вещества в ряде участков коры, включая области, которые считаются особенно уязвимыми при болезни Альцгеймера. Кроме того, у таких участников чаще был больший объем гиперинтенсивностей белого вещества — эти изменения отражают поражение мелких сосудов мозга и связаны с повышенным риском когнитивных нарушений и деменции.

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Совсем иную картину исследователи получили при анализе сидячей работы. После поправки на сопутствующие факторы длительное пребывание в положении сидя во время выполнения профессиональных обязанностей не связали с повышенным риском деменции либо выраженными признаками атрофии мозга. Более того, в некоторых моделях ученые выявили связь между сидячей работой и несколько большим объемом отдельных участков коры головного мозга.

Объяснение может крыться не в самом положении тела, а в характере деятельности, предположили авторы исследования. Просмотр телевизора практически не требует активной обработки информации, тогда как большинство видов офисной работы предполагают концентрацию внимания, планирование, принятие решений, решение задач и постоянную когнитивную нагрузку. Такая умственная активность, по мнению ученых, способна частично компенсировать негативные последствия сидения.

Однако исследователи подчеркнули, что их результаты не означают, будто сидячая работа полезна для здоровья. Длительное пребывание в сидячем положении по-прежнему связано с повышенным риском многих хронических заболеваний.

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У научной работы есть некоторые ограничения. Она носит наблюдательный характер и не позволяет утверждать, что именно любовь к ТВ вызывает структурные изменения мозга или развитие деменции. Не исключено, что часть людей с начинающимися, еще незаметными когнитивными нарушениями просто чаще выбирает пассивный отдых перед экраном. Кроме того, данные о времени просмотра телевизора и сидячей работы участники сообщали самостоятельно, а это всегда связано с определенной погрешностью.

Тем не менее новое исследование стало одним из крупнейших, в котором одновременно оценили связь различных типов сидячего поведения как с риском деменции, так и с изменениями структуры мозга по данным МРТ. Значит, при разработке рекомендаций по профилактике когнитивных нарушений важно учитывать не только продолжительность сидячего образа жизни, но и то, чем именно человек занимается в это время.

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