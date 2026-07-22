 

Мамдани признал, что власти Нью-Йорка не могут арестовать Нетаниягу

22.07.2026, 4:49, Разное
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Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что городская администрация не обладает самостоятельными юридическими полномочиями для исполнения ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. По его словам, юристы мэрии изучили все доступные возможности в рамках действующего законодательства.

При этом Мамдани продолжил называть Нетаниягу «военным преступником» и заявил, что тот нежелателен в Нью-Йорке. Мэр призвал федеральные власти США исполнить ордер МУС, если израильский премьер приедет в страну. Однако США не являются участником Римского статута и не признают юрисдикцию МУС.

Ранее Мамдани говорил, что выясняет законность возможного задержания Нетаниягу во время его предполагаемого визита на Генеральную ассамблею ООН в сентябре. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что Нетаниягу ни при каких обстоятельствах не будет арестован на территории США.

Канцелярия главы правительства Израиля обвинила Мамдани в попытке отвлечь внимание от неудач его администрации, а посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что мэр потерпел фиаско в управлении Нью-Йорком.


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