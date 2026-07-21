 

«Как в 30-е годы» — в Италии составляли «карту» еврейских бизнесов и мест отдыха израильтян

21.07.2026, 21:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Несколько дней назад в Италии была запущена кампания по сбору данных о местах пребывания израильских туристов и местных евреев.

В анкете, созданной с помощью Google Docs, гражданам предлагалось сообщать о «сионистском туризме», покупке евреями недвижимости, еврейских бизнесах и так называемой «сионистской неоколонизации Италии». От заполняющих анкету требовалось не просто сообщить о евреях, но и указать источники информации и дополнительные сведения, которые помогли бы в борьбе с этим явлением.

О сборе информации написали многие крупные итальянские СМИ, в том числе Corriere della Sera, Libero Quotidiano.

В форме Google указывалось, что анкета является конфиденциальной, а данные будут получены «Международным движением Сумуд». Эта пропалестинская организация, в частности, организовала «флотилию в Газу» и стоит за десятками других антиизраильских акций. Когда анкета уже была удалена из интернета, представители движения заявили изданию La Repubblica , что не имеют отношения к инициативе и узнали о ней из СМИ.

Президент еврейской общины Милана Уокер Мегнаги назвал происходящее «крайне опасным» и сравнил «картографию» еврейских мест с практиками 1930-х годов. Председатель Союза еврейских общин Италии Ливия Оттоленги заявила, что речь идет о новой вспышке антисемитизма и попытке представить евреев и сионистов «современными изгоями».

Израильское издание Jerusalem Post сообщает, что анкета была удалена из интернета после вмешательства национального координатора Италии по борьбе с антисемитизмом Паскуале Анджелосанто.

Радиостанция «Кан Бет» передала, что власти Италии заявили, что будет проведено расследование.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.07 / Глава Пентагона — Китай и РФ помогают Ирану в войне с США

21.07 / Болгария одобрила размещение у себя американских самолетов-заправщиков

21.07 / Зеленский уволил с поста главнокомандующего ВСУ Сырского и назначил на его место Драпатого

21.07 / Астрономы впервые нашли двойную сверхновую

21.07 / Ставка не сыграла: Аргентина объявила дефолт после поражения сборной в финале ЧМ

21.07 / В Белом доме началась встреча Трампа с президентом Ливана

21.07 / «Новое 7 октября» — в Европе предотвращены теракты ХАМАСа против еврейских и израильских целей

21.07 / Минкульт будет платить по 150 тысяч рублей в месяц за просмотр старых фильмов и поиск в них «элементов, противоречащих традиционным ценностям»

21.07 / Покупка лутбоксов в видеоиграх оказалась тесно связана с риском игровой зависимости

21.07 / В Китае запущен в производство первый в мире серийный робот-компаньон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике