Глава Пентагона — Китай и РФ помогают Ирану в войне с США

Китай и РФ в разной степени содействуют действиям Ирана в ходе войны с Соединенными Штатами. Об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям.

«Существует множество способов противодействия этому. Однако я не могу раскрывать характер и масштабы принимаемых нами мер», – заявил Хегсет.

«Однако и та, и другая страна на разных уровнях содействуют некоторым действиям Ирана», – добавил он, отвечая на вопрос сенатора-республиканца от Северной Дакоты Джона Хувена.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, отвечая на тот же вопрос о помощи Китая и РФ Ирану, заявил, что не хотел бы обсуждать эту тему на открытом заседании.

В апреле CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки, сообщал, что Китай готовился поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны. В марте CNN также сообщал со ссылкой на представителя западной разведки, что РФ делилась с Ираном опытом применения беспилотников, полученным в ходе войны в Украине.

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