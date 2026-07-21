 

Зеленский уволил с поста главнокомандующего ВСУ Сырского и назначил на его место Драпатого

21.07.2026, 22:18, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отстранении от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отставки которого уже неделю требовали многие украинские политики и участники митингов.

Новым главнокомандующим назначен Михаил Драпатый.

«Решил, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба Вооруженных сил Украины», – заявил Зеленский в своем обращении.

Зеленский также отметил заслуги Сырского. «Факт – Александр Сырский обеспечил успехи Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Пройден значительный путь, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины», – заявил он.


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