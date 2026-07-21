 

Болгария одобрила размещение у себя американских самолетов-заправщиков

21.07.2026, 22:49, Разное
  Поддержать в Patreon

Комитет парламента Болгарии по обороне одобрил предложение правительства о временном размещении американских самолетов-заправщиков и военнослужащих США на авиабазе Безмер.

Как сообщило Болгарское информационное агентство, проект предусматривает размещение до восьми самолетов-заправщиков и 250 американских военных для поддержки операций на Ближнем Востоке. США запросили разрешение на их пребывание с 24 июля по 1 октября.

Центральное командование США в ответ на запрос CNN заявило, что не комментирует перемещения войск и будущую конфигурацию сил по соображениям оперативной безопасности.

Иран предостерег Болгарию от использования ее территории и военных объектов для поддержки американских операций против Исламской Республики. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что участие в подготовке или проведении таких действий будет рассматриваться Тегераном как соучастие в агрессии и военных преступлениях. Он призвал болгарский парламент отклонить предложение.

Авиабаза Безмер используется Болгарией и США совместно в соответствии с двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере обороны, подписанным в 2006 году.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.07 / Зеленский уволил с поста главнокомандующего ВСУ Сырского и назначил на его место Драпатого

21.07 / «Как в 30-е годы» — в Италии составляли «карту» еврейских бизнесов и мест отдыха израильтян

21.07 / Астрономы впервые нашли двойную сверхновую

21.07 / Ставка не сыграла: Аргентина объявила дефолт после поражения сборной в финале ЧМ

21.07 / В Белом доме началась встреча Трампа с президентом Ливана

21.07 / «Новое 7 октября» — в Европе предотвращены теракты ХАМАСа против еврейских и израильских целей

21.07 / Минкульт будет платить по 150 тысяч рублей в месяц за просмотр старых фильмов и поиск в них «элементов, противоречащих традиционным ценностям»

21.07 / Покупка лутбоксов в видеоиграх оказалась тесно связана с риском игровой зависимости

21.07 / В Китае запущен в производство первый в мире серийный робот-компаньон

21.07 / Технология Flex Titanium от Samsung сделает складные экраны исключительно долговечными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике