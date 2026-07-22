 

ВСУ — ночью сбиты 3 из 4 ракет, 204 из 216 БПЛА. МО РФ — перехвачены 242 БПЛА. Удары по Wildberries

22.07.2026, 8:20, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 22 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 4 ракеты (1 баллистическую «Искандер-М» и 3 авиационные Х-59/69) и 216 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 3 авиационных ракет и 204 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 1 баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен ущерб в Киевской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 22 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 242 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольского краями, Крымом. В Невинномысске и Краснодаре были атакованы логистические центры Wildberries. Нанесен массированный удар по нефтебазе в Армавире. Есть погибшие и пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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