 

Александр Сырский основал партию «Скала» и объявил о своём выдвижении в президенты Украины

22.07.2026, 13:00, Разное
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Бывший главнокомандующий вооружёнными силами Украины Александр Сырский на следующий день после своей отставки выступил с заявлением – генерал объявил, что переходит в «активную оппозицию» к Владимиру Зеленскому, создаёт новую политическую партию «Скала» и планирует принять участие в президентских выборах.

 «Я давно осознал всю глубину падения режима Зеленского, который губит Украину во имя своих коррупционных интересов и нереализованных комплексов. Мой долг, как украинского военного, оставить этого клоуна и спасти нашу страну», – сказал Сырский.

В ближайшее время экс-главком ВСУ опубликует программу своей партии, разработку которой он начал ещё два года назад.

«Уже в 2024 году я начал изучать учебники по политологии, истории и социологии. Это позволило мне подготовить документ, который учитывает интересы как государства, так и простого человека. Это будет лучшая политическая программа в истории Украины», – пообещал генерал.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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