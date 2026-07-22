Александр Сырский основал партию «Скала» и объявил о своём выдвижении в президенты Украины

Бывший главнокомандующий вооружёнными силами Украины Александр Сырский на следующий день после своей отставки выступил с заявлением – генерал объявил, что переходит в «активную оппозицию» к Владимиру Зеленскому, создаёт новую политическую партию «Скала» и планирует принять участие в президентских выборах.

«Я давно осознал всю глубину падения режима Зеленского, который губит Украину во имя своих коррупционных интересов и нереализованных комплексов. Мой долг, как украинского военного, оставить этого клоуна и спасти нашу страну», – сказал Сырский.

В ближайшее время экс-главком ВСУ опубликует программу своей партии, разработку которой он начал ещё два года назад.

«Уже в 2024 году я начал изучать учебники по политологии, истории и социологии. Это позволило мне подготовить документ, который учитывает интересы как государства, так и простого человека. Это будет лучшая политическая программа в истории Украины», – пообещал генерал.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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