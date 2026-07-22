 

Дума утвердила закон, ограничивающий доступ к банкам и имуществу россиянам, находящимся за рубежом

22.07.2026, 15:48, Разное
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В среду, 22 июля, Государственная Дума приняла в двух чтениях поправки о санкциях в отношении россиян, находящихся за границей и преследуемых по политическим статьям.

Для людей, официально включенных в «черный список», который будет вестись Генпрокуратурой, вводится полный запрет на дистанционные банковские услуги, вводится фактический запрет на использование «Госуслуг», будут блокироваться все операции с недвижимостью. Посольства и консульства за границей не будут принимать их заявления о выходе из гражданства РФ, выдавать паспорта и справки, за исключением справок о «нахождении в живых».

Закон вступит в силу сразу после опубликования.


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