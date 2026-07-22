 

Трамп пригрозил уничтожать объект инфраструктуры Ирана за каждое нападение в Ормузе

22.07.2026, 16:18, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет наносить ответные удары по иранской инфраструктуре за каждое нападение на судно в Ормузском проливе. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, это правило будет действовать независимо от того, какое оружие использует Иран – ракеты, беспилотники или другие средства поражения.

Американский президент заявил, что за каждый обстрел судна Соединенные Штаты будут уничтожать один мост или одну электростанцию на территории Ирана. Он особо отметил, что целями могут стать и объекты, расположенные в Тегеране или в непосредственной близости от иранской столицы.

В ответ на угрозы Трампа представитель КСИР заявил, что Иран ответит на действия США ударами по энергетической и нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива.


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