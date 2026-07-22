 

В доме, где родился Адольф Гитлер, открылся полицейский участок

22.07.2026, 18:48, Разное
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22 июля полицейский участок австрийского города Браунау переехал в новое здание. Это вряд ли привлекло значительное внимание, отмечает «Немецкая волна», если бы в доме по адресу Зальцбургер-Форштадт, 15, 20 апреля 1889 года не родился бы Адольф Гитлер – будущий фюрер третьего рейха.

Несмотря на то, что семья будущего диктатора переехала отсюда вскоре после его рождения, здание было центром паломничества неонацистов. В 2011 году оно было заброшено, а в 2016 году выкуплено государством. После общественной полемики было решено открыть здесь отделение полиции. Реконструкция обошлась в 20 миллионов евро.

«Эта трансформация продемонстрирует, что наша община берет ответственность за свое историческое прошлое. Открытие полицейского участка вносит ясность в полемику. Надеюсь, это принесет и спокойствие горожанам», – заявил на церемонии открытия бургомистр Браунау Йоханнес Вайдбахер.

В то же время критики заявляют, что даже если размещение здесь полицейского участка оттолкнет неонацистов, это не изменит трагической истории здания – и города в целом.

Однако цель – не изменение истории, а осознание ее. Свидетельство этого – и памятный камень из концлагеря Маутхаузен с надписью: «За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших просят об этом» останется на месте.


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