 

Axios — глава «Мосада» встретился с директором ЦРУ для обсуждения Ирана

22.07.2026, 20:19, Разное
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Роман Гофман, глава «Мосада», около двух недель назад посетил Вашингтон, где вел переговоры относительно войны с Ираном и иранской ядерной программы. Об этом написал журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на два осведомленных источника.

По информации издания, Гофман встретился с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, а также с представителями Белого дома. Одной из целей визита была координация позиций с американской администрацией по поводу переговоров с Ираном о возможном ядерном соглашении.

Это была первая поездка Гофмана в Вашингтон после его вступления в должность в июне. Визит состоялся незадолго до обострения ситуации вокруг Ормузского пролива и возобновления боевых действий.

Axios отмечает, что Рэтклифф относился к числу наиболее скептически настроенных представителей окружения президента США Дональда Трампа в отношении меморандума о взаимопонимании с Ираном.


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