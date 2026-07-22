 

Трамп — «Иран пока не готов к сделке, но скоро будет готов»

22.07.2026, 23:18, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран заинтересован в заключении сделки, но пока не готов принять его условия.

«По ним наносятся очень сильные удары, и они хотят заключить сделку. Но каждый раз, когда они заключают соглашение, они хотят изменить его, изменить все. Они еще не готовы, но будут готовы очень скоро», – заявил он на митинге в средней школе в Мариетте (штат Джорджия).

Эти слова прозвучали после того, как президент США пригрозил наносить удары по национальной инфраструктуре Ирана в ответ за каждое нападение в Ормузском проливе. Американский президент заявил, что за каждый обстрел судна США будут уничтожать один мост или одну электростанцию на территории Ирана.

В ответ на угрозы Трампа представитель КСИР заявил, что Иран ответит на действия США ударами по энергетической и нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива.


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