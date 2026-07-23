 

Теракт на юге Таиланда, есть погибшие

23.07.2026, 8:49, Разное
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Пять таиландских военнослужащих погибли и еще несколько человек получили ранения при нападении неизвестных боевиков на блокпост, развернутый в южной провинции Наратхиват, недалеко от населенного пункта.

Как сообщается, в нападении участвовало около 10 человек, вооруженных стрелковым оружием и взрывными устройствами. Среди раненых – 10-летний мальчик, он госпитализирован, его состояние стабильное.

Нападавшим удалось скрыться. Ведутся поиски. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.


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