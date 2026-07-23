 

В «Ростехе» разработали защитные убежища для промышленных предприятий

23.07.2026, 8:15, Разное
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Изображение: Ростех

Компания «РТ‑Проектные технологии», которая является частью «Ростеха», создала модульные убежища под названием «КУБ‑М», которые уже поставляются заказчикам. В частности, такие защитные модули используют в нефтегазовой отрасли, а также растет интерес к новинке со стороны других предприятий.

Убежища обеспечивают защиту людей от взрывов, обвалов и отравляющих и вредных веществ. Конструкция выполнена в виде набора металлических модулей, довольно быстро собирающихся на специально подготовленной площадке. В целях усиления защиты конструкцию можно укрепить бетонными блоками, что позволяет выдерживать даже удары фугасных боеприпасов.

Базовая версия модуля — это контейнер площадью 25 кв. м, рассчитанный на размещение до 50 человек, но при необходимости общую вместимость убежища увеличивают за счет присоединения дополнительных контейнеров.

«КУБ‑М» отличается гибкостью в эксплуатации — он может быть подключен к внешним коммуникациям либо работать в полностью автономном режиме до двух суток, что обеспечивают встроенные системы водоснабжения, отопления канализации и дизель‑генератор.

Благодаря транспортной универсальности модуль можно перевозить разными видами транспорта, в том числе грузовыми автомобилями. Это дает возможность в короткие сроки развертывать такие сооружения на различных объектах без необходимости выполнения масштабных земляных работ.Источник &#8212 Ростех


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