В Маниле прошла встреча Рубио и Лаврова
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Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели короткую встречу в Маниле на полях Регионального форума ASEAN.
Ожидалось, что главной темой станет война РФ против Украины и возможность возобновления американских посреднических усилий. Перед встречей Рубио заявил, что Вашингтон заинтересован в прекращении войны и считает необходимым сохранять каналы общения с Москвой. Лавров говорил, что намерен уточнить позицию администрации Дональда Трампа по возможному урегулированию.
В повестку также могли войти война США с Ираном и другие вопросы российско-американских отношений. Накануне Лавров заявлял, что разговор будет полезен хотя бы для того, чтобы стороны могли задать друг другу вопросы и получить ответы.
Официальных заявлений об итогах встречи к моменту публикации не поступало.
Рубио и Лавров находятся в столице Филиппин для участия в мероприятиях ASEAN, где конфликты на Украине и Ближнем Востоке стали основными темами обсуждения.
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