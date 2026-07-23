 

В Маниле прошла встреча Рубио и Лаврова

23.07.2026, 6:19, Разное
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Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели короткую встречу в Маниле на полях Регионального форума ASEAN.

Ожидалось, что главной темой станет война РФ против Украины и возможность возобновления американских посреднических усилий. Перед встречей Рубио заявил, что Вашингтон заинтересован в прекращении войны и считает необходимым сохранять каналы общения с Москвой. Лавров говорил, что намерен уточнить позицию администрации Дональда Трампа по возможному урегулированию.

В повестку также могли войти война США с Ираном и другие вопросы российско-американских отношений. Накануне Лавров заявлял, что разговор будет полезен хотя бы для того, чтобы стороны могли задать друг другу вопросы и получить ответы.

Официальных заявлений об итогах встречи к моменту публикации не поступало.

Рубио и Лавров находятся в столице Филиппин для участия в мероприятиях ASEAN, где конфликты на Украине и Ближнем Востоке стали основными темами обсуждения.


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