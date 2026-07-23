 

Бывший глава Barclays даст показания в Конгрессе США о связях с Эпштейном

23.07.2026, 7:48, Разное
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Бывший генеральный директор британского банка Barclays Джес Стэйли должен дать показания комитету Палаты представителей США по надзору в рамках расследования связей финансиста Джеффри Эпштейна с представителями деловых и политических кругов. Об этом пишет Financial Times.

Стэйли ранее руководил подразделением JPMorgan по управлению частным капиталом, клиентом которого был Эпштейн. Сам банкир называл его близким другом. Комитет намерен расспросить Стэйли о характере их отношений и о том, каким образом Эпштейн сохранял доступ к крупным финансовым учреждениям после осуждения в 2008 году. Показания, как ожидается, будут даны на закрытом заседании.

Поводом для дополнительного внимания стали опубликованные министерством юстиции США документы, согласно которым Эпштейн в нескольких версиях завещания, составленных в 2012-2014 годах, указывал Стэйли в качестве одного из возможных исполнителей. Это противоречит прежним заявлениям банкира в суде о том, что подобной роли у него не было.

Стэйли не обвиняется в преступлениях, связанных с деятельностью Эпштейна, и отрицает, что знал о его противоправных действиях. Однако британские регуляторы пришли к выводу, что он вводил их в заблуждение относительно характера отношений с финансистом. В результате Стэйли был пожизненно лишен права занимать руководящие должности в финансовом секторе Великобритании и оштрафован. Расследование комитета также затрагивает других влиятельных людей из окружения Эпштейна.


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