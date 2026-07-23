ВСУ — ночью сбиты 2 из 6 ракет, 154 из 168 БПЛА. МО РФ — перехвачены 223 БПЛА. Есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 23 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 6 ракет (1 баллистическую «Искандер-М» и 5 авиационных Х-59/69) и 168 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 2 авиационных ракет и 154 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 4 ракет и 7 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 23 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 223 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, московским регионом, Крымом, Татарстаном и над Азовским морем. В частности, был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Новоспасском Ульяновской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Местные власти сообщают об одном погибшем и раненых в результате ударов по целям в Крыму. В пригороде Воронежа после падения БПЛА на жилой дом погиб трехлетний мальчик, его родители ранены, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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